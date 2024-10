Philippe Gilbert wil dolgraag Vanthourenhout opvolgen: "Ook als bondscoach titel pakken, zou een droom zijn"

di 1 oktober 2024 20:09

Met Philippe Gilbert heeft ook een grote naam zich officieel kandidaat gesteld om Sven Vanthourenhout op te volgen als bondscoach. In een gesprek met Sporza maakt hij geen geheim van zijn ambitie. "Ik ben heel gemotiveerd om het te doen", klinkt het.

Nu het WK wielrennen achter de rug is, kan de wielerbond zich helemaal focussen op de zoektocht naar een opvolger voor bondscoach Sven Vanthourenhout. Met Serge Pauwels en Greg Van Avermaet circuleerden in de media al enkele namen van kandidaat-opvolgers. Aan dat lijstje is nu ook Philippe Gilbert toegevoegd. De wereldkampioen van 2012 brandt van ambitie om de nieuwe bondscoach te worden. "Toen ik hoorde dat Sven Vanthourenhout zou stoppen, heb ik er meteen over nagedacht en met mijn familie over gesproken", vertelt Gilbert aan Sporza. "Ik heb mij intussen ook officieel kandidaat gesteld. Dus de wielerbond weet dat ik heel gemotiveerd ben om het te doen."

Ik ken mijn sport nog heel goed. Philippe Gilbert

Gilbert hing eind 2022 zijn fiets aan de haak, na een fantastische carrière waarin hij naast de wereldtitel onder meer ook 4 monumenten won. Maar ook de voorbije jaar is de koers nooit veraf geweest voor Gilbert. "Ik heb commentaar gegeven, interviews gedaan, op de motor gezeten, columns geschreven voor de krant, ... Ik zit ook nog in de atletencommissie. Ik ken mijn sport nog heel goed. En het is allemaal extra ervaring die ik meeneem en die mij nog completer maken dan toen ik nog renner was." "Met veel renners heb ik nog steeds een goed contact. Ik stuur niet iedereen een bericht na elke overwinning, maar ik ben er wel wanneer het moet. Na een zege krijg je als renner honderden berichten, maar ik heb het altijd belangrijk gevonden om er ook te zijn op de moeilijke momenten."

Philippe Gilbert achterop op de motor in de koers.

(Gebrek aan) ervaring

Als renner kan Gilbert tonnen ervaring in de weegschaal leggen, maar ervaring als ploegleider heeft hij nog niet. "Maar in mijn laatste jaren als renner had ik wel al een beetje de rol van wegkapitein", countert Gilbert. "Dat was een rol die ik met plezier vervuld heb. Ik hou ervan om mijn verantwoordelijkheid op te nemen, beslissingen te nemen, te discussiëren met de coaches. Ik ben nooit bang geweest om te spreken en te overleggen, meestal ook met resultaat. Die ervaring wil ik nu graag doorgeven." "In mijn goeie jaren was het ook een van mijn sterktes om mensen mee in mijn richting te krijgen. Ik had vaak een idee over de koers, hoe we konden winnen. Ik had altijd een plan en dat is ook verschillende keren gelukt."

Om ook als bondscoach een titel te behalen, dat zou echt een droom zijn. Philippe Gilbert