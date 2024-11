Dodi Lukebakio: "De vorige generatie heeft ons laten dromen, maar nu moeten wij ons eigen verhaal schrijven"

Op zijn 27e zit Dodi Lukebakio een beetje tussen twee generatie Rode Duivels in. De flankaanvaller pleit voor meer positivisme bij de nationale ploeg, na een decennium van hoge verwachtingen. "Ik vind dat we te negatief zijn."

Met Albert Sambi Lokongo en Stanis Idumbo lopen er bij Sevilla nog 2 Belgen rond. "We trekken veel met elkaar op, ook naast het veld. We hebben ook al eens alle drie samen gespeeld en toen wonnen we. We hebben een goeie klik samen", lacht Lukebakio.

"Vorig seizoen was ik lang geblesseerd, maar nu speel ik alles en ik voel mij heel goed", vertelt de 27-jarige aanvaller. "Ik probeer belangrijk te zijn voor mijn ploeg. We hebben nu al meer punten dan vorig jaar rond deze periode en we hopen nog beter te doen."

Dodi Lukebakio is met vertrouwen afgezakt naar de Rode Duivels . De flankaanvaller is prima begonnen aan het seizoen bij Sevilla, waar zijn teller al op 5 doelpunten staat.

In de huidige selectie zitten opvallend veel jonge spelers. "Wie hier is, verdient het hier te zijn. We hebben een makkelijke groep om in te integreren. Er is geen druk. Mijn raad: gewoon voetballen, genieten en iets proberen bij te brengen. Ik ben blij voor iedereen die erbij is."

"Ik ben echt heel blij voor hem. Hij heeft al veel blessures gehad, het is niet makkelijk geweest voor hem. Ik heb hem gezegd dat hij geduldig moest zijn en dat een selectie dan wel zou volgen. Die heeft hij nu zeker verdiend. Nu is het aan hem om die kans te grijpen."

Dat ook Sambi Lokonga geselecteerd is voor de Rode Duivels stemt Lukebakio gelukkig. "Ik had nooit met hem getraind, maar nu ik hem bij Sevilla van dichtbij bezig zie, weet ik: hij is echt een topspeler", klink het vol lof.

Niet meer bij de jonkies, maar wel weer van de partij: Romelu Lukaku. "We zijn heel blij dat hij terug is. Hij is als een grote broer voor iedereen", zegt Lukebakio over de terugkeer van de Belgische topscorer. "Iedereen weet hoe belangrijk Romelu voor ons is. Hij is een leider en zal ons zeker veel bijbrengen."

Lukebakio pleit ten slotte ook voor meer positiviteit rond de nationale ploeg. "Ik vind dat we te negatief zijn. Dat is niet goed. Natuurlijk zijn er altijd werkpunten, maar we kunnen wel nog steeds doorgaan. Daarvoor willen we alles geven."

Wordt er misschien te veel verwacht van deze generatie? "Waarom moeten wij altijd vergeleken worden met de vorige generatie? We moeten geen druk zetten alsof we iets gewonnen hebben. De vorige generatie heeft ook niks gewonnen. Ze hebben ons wél laten dromen. Maar nu moeten wij ons eigen verhaal schrijven."