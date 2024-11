Matte Smets wil bijleren van "leider van de groep" Romelu Lukaku en hoopt op debuut: "Voor mij en mijn familie"

di 12 november 2024 13:27

Voor de tweede interlandperiode op rij heeft bondscoach Domenico Tedesco Matte Smets geselecteerd. Begin oktober maakte hij geen minuten bij de Rode Duivels, nu hangt een debuut misschien wel in de lucht. "Minuten maken zou me heel veel deugd doen", vertelt de jonge verdediger.

Het is niet meer de allereerste selectie voor Matte Smets. In oktober was hij er al eens bij, maar het blijft toch nog wat wennen voor de 20-jarige Belg. "De eerste ontmoeting zorgt altijd voor een beetje zenuwen. Het is goed verlopen, de mannen hebben me goed ontvangen", deelt Smets. Door de selectie bij de 'grote mannen' kunnen de beloften wel niet op hem rekenen. "Voor mij is alles een optie. Je wilt natuurlijk altijd je kans krijgen bij de eerste ploeg, maar als ze mij nodig hebben bij de beloften, sta ik daar ook voor open."

Soms kijk ik eens achterom, want het is heel snel gegaan. Matte Smets

Speelminuten kreeg Smets nog niet bij de Rode Duivels. Donderdag tegen Italië (of later tegen Israël) wel? Het hangt alvast in de lucht. "Ik heb artikels zien verschijnen", zegt een nuchtere Smets. "Het is een droom voor mij om hier te mogen spelen. Ik zal zo hard mogelijk werken om die droom te doen uitkomen." In sneltempo ging Smets van competitierevelatie naar (bijna) Rode Duivel. "Ik probeer altijd zoveel mogelijk vooruit te kijken, stap voor stap. Soms kijk ik eens achterom, want het is heel snel gegaan." Familieleden in de tribune kunnen zorgen voor extra motivatie. "Minuten maken zou me heel veel deugd doen. Het zou mooi zijn voor mij en mijn familie."

Mag Smets deze keer naast trainen ook spelen met de Rode Duivels?

Liever tegen Lukaku en Kompany als voorbeeld

In de pers werd Matte Smets al vergeleken met enkele van de beste verdedigers ooit. Vincent Kompany en Franz Beckenbauer passeerden de revue. "Dat zijn natuurlijk heel grote namen", beseft de Genk-speler. "Vincent Kompany heb ik zelf nog zien spelen toen ik klein was. Hij is wel een voorbeeld voor mij." "Zo'n speler wil ik ook worden en daar werk ik hard voor. Er zijn veel goeie centrale verdedigers in België, maar ik zou zeker graag de beste worden." Aan liefde voor zijn land lijkt alvast geen gebrek. "Ik doe er alles aan om een steentje bij te dragen voor mijn land."

Hij is de leider van de groep. Het is goed dat we dat hier hebben. Matte Smets