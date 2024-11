Dennis Moerman neemt afscheid als trainer van RSCA Women "omwille van persoonlijke redenen"

Na een 2 op 9 staat Anderlecht voorlopig 2e in de Belgische competitie bij de vrouwen op 5 punten van OH Leuven, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld. Maar vanaf vandaag zal er iemand anders langs de zijlijn staan.



Dennis Moerman neemt namelijk afscheid van de club. Omwille van persoonlijke redenen zet hij een stap opzij.



"Moerman werd in de zomer van 2024 T1 van de RSCA Women nadat hij als assistent-coach van Dave Mattheus een belangrijke rol had gespeeld in de zevende opeenvolgende titel van onze damesploeg", staat te lezen op de site van Anderlecht.



"Moerman had ook een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de jeugdacademie, en gaf jonge speelsters dit seizoen speelminuten in het A-elftal."



"Met pijn in het hart nemen we afscheid van Dennis", vertelt Dave Mattheus, de sportief verantwoordelijke voor de vrouwen. "Hij speelde een belangrijke rol in de grote stappen die we met de RSCA Women hebben gezet de afgelopen seizoenen, en daar willen we hem uitdrukkelijk voor bedanken. We wensen hem het allerbeste."



Farid Goreishvand (35) neemt minstens tot aan de winterbreak het roer over van Dennis als T1 van de RSCA Women. Farid maakte als assistent-coach al deel uit van de staf van Dennis Moerman, en trok ook mee het ambitieuze Stellar-project om jonge talenten over het hele land te ontdekken en te coachen. Hij heeft ook ervaring als T1 van onder meer KV Mechelen.