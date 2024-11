"Je lacht gewoon iedereen uit": Peter Vandenbempt hekelt "blessures bij doelmannen" en komt met oplossing

Bij een 0-1-stand voor Anderlecht tegen Cercle Brugge moet Christiaan Ravych nog voor de rust naar de kant met een blessure. Zijn vervanger was nog niet helemaal klaar, dus vond doelman Maxime Delanghe er niets beter op dan zelf neer te gaan zitten en om verzorging te vragen.



"Dat zien we de laatste tijd steeds vaker", merkte Filip Joos op in Extra Time. "Een coach die eigenlijk tactisch wil bijspijkeren. Ravych gaat eruit, Oetkoes komt erop maar die is nog niet helemaal klaar. En dan: oei, pijn gedaan."



"Hij kijkt eerst en er wordt geroepen", zag Frank Boeckx, vooraleer hij de hand in eigen boezem stak. "Maar ik moet zeggen dat ik daar mee schuldig aan ben. De reglementen zijn duidelijk: een keeper moet er nooit af. En als je even een oponthoud wil creëren, dan kan je dat best met de doelman doen of er moet iemand met een hoofdblessure zijn. Dan moet je ook direct stoppen."



"Gewoon geel geven", hekelt Peter Vandenbempt de 'tactiek'. "Een paar keer na elkaar en dan stopt dat. Ik krijg het er heen en weer van. Ik kan er niet aan doen. Ik was nog zo naïef dat ik zei van:"Oei, hij gaat zitten", tot Franky Van der Elst zei dat er iemand ging invallen."