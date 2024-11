Cercle-spits Kevin Denkey "op weg naar MLS voor recordsom"

Dan toch nog een transfer voor Kevin Denkey? De spits van Cercle Brugge ontbreekt in de wedstrijdselectie tegen Anderlecht. Hij kreeg toestemming van Cercle om gesprekken over een potentiële transfer te voeren. Volgens MLS-expert Tom Bogert staat de Togolees dicht bij een transfer naar FC Cincinnati voor een recordsom.

In de nacht van zondag op maandag lekte uit wat mogelijk de nieuwe bestemming van Denkey wordt. Journalist Tom Bogert, een absolute autoriteit op vlak van transfers in de Amerikaanse MLS, meldt namelijk dat FC Cincinnati dicht bij een akkoord staat met Cercle Brugge.

Geen Kevin Denkey tegen Anderlecht. De spits van Cercle Brugge zat zondag niet in de selectie. "Hij kreeg toestemming van Cercle om gesprekken over een potentiële transfer te voeren, waarbij zijn fysieke aanwezigheid vereist is", klonk het bij de club.

Met de overgang zou een stevig bedrag van ongeveer 14 miljoen euro gemoeid zijn. Dat is in de buurt van de recordsom die Atlanta United in 2021 voor draaischijf Thiago Almada betaalde.



En voor Cercle zou Denkey nog enkele miljoenen meer opleveren dan de vorige recordtransfer van Ayase Ueda naar Feyenoord (8 miljoen).

Voor alle duidelijkheid: de deal is wel nog niet volledig rond. Cincinatti sneuvelde dit weekend overigens in de 1/8e finales van de play-offs in de MLS tegen New York City.

Eind februari 2025 beginnen ze opnieuw aan de competitie. Met Denkey?