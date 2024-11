OKC knoopt weer aan met zege, Ajay Mitchell draagt meer dan steentje bij met 12 punten en 7 assists

OKC had woensdag voor het eerst in het stof gebeten in de topper bij Denver (124-122), maar stond meteen weer recht tegen Houston.



Ajay Mitchell kreeg in het tweede en vierde quarter 20 minuten en de Belgische rookie bedankte voor het vertrouwen. Hij evenaarde zijn puntenrecord (4/4 2-punters, 1/2 3-punters, 1/1 vrijworp) en zette zijn beste cijfers neer. Met 7 assists was hij zelfs de beste passeur van de partij.



In het eerste quarter hielden de 2 teams elkaar nog in evenwicht (31-31), in het tweede quarter (44-20) - met Mitchell op het veld - sloeg de thuisploeg toe. Zo kon OKC het rustig aandoen voor de rest van de partij. Shai Gilgeous-Alexander en Chet Holmgren kwamen allebei tot 29 punten.



OKC is in het Westen gedeeld leider met Phoenix met 8 overwinningen en 1 verlies.



Portland speelde tegen Minnesota zijn 8e match in 7 verschillende steden in 13 dagen en dat was eraan te zien. De Blazers waren bij de start niet op de afspraak en kwamen in het tweede quarter 27 punten achter.



Anthony Edwards was de beul met dienst met 9 driepunters en 37 punten, 6 rebounds en 5 assists.



Basisspeler Toumani Camara kon daar niet veel aan verhelpen met 3 punten, 5 rebounds en 2 steals in 25 minuten. Portland is 13e in het Westen met 3 zeges en 7 nederlagen, enkel Utah (1-7) staat nog lager.