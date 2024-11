Onherkenbaar City lijkt even volledig de pedalen kwijt: "We zitten in een donkere plek, alles gaat mis"

"Zelfs als we goed spelen, maken we onze kansen niet af. En we slikken gewoon te makkelijk goals. We moeten erg snel een oplossing zoeken voor onze problemen."

"We zitten inderdaad in een donkere plek nu", kan ook Bernardo Silva zijn teleurstelling niet verbergen na de dreun. "Alles lijkt wel de verkeerde kant op te gaan."

Drie nederlagen op rij. Dat is geleden van 2018 bij Manchester City . En dat het 4 goals slikte in de Champions League dateert zelfs van 2 jaar eerder.

Kansen kreeg City uiteraard tegen Sporting. Zo poeierde Haaland een penalty tegen de lat.

"Dat is voetbal", gaat Bernardo Silva voort. "Het is moeilijk om te verklaren waarom het ons nu allemaal overkomt. Ons team bewandelt het verkeerde pad. Maar goed, we zijn nog volop aan zet in de Champions League én in de competitie."

Een positieve noot die zijn trainer Pep Guardiola graag zal horen. "Ik kan gewoon niet veel zeggen, we verloren 4-1. Ze waren gewoon beter en straften ons af voor simpele dingen die verkeerd gingen. Emotioneel waren we niet stabiel genoeg om te winnen."

Een stevig werkpunt dat snel opgelost moet raken. Pep Guardiola verloor nog nooit 4 matchen op rij als coach van City. Alle ogen zullen daarom komend weekend gericht zijn op Brighton.