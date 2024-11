Extra Time-panel geniet van Mika Godts: "Er gaat zoveel dreiging uit van die jongen"

Met een sterke invalbeurt én het beslissende doelpunt in de topper tegen PSV heeft de jonge Belg Mika Godts (19) afgelopen weekend andermaal zijn visitekaartje afgegeven bij Ajax. En dat kaartje is ook aangekomen bij het Extra Time-panel. "Daar gaan ze nog veel plezier aan beleven", klinkt het.

Mika Godts mocht tegen PSV het laatste halfuur invallen. Op dat moment stond het nog 1-2 voor de Eindhovenaren, maar Ajax won uiteindelijk nog met 3-2. Het laatste doelpunt was van de jonge Belg, al werd hij ook wel een handje geholpen door de klungelende PSV-defensie.

Maar dat Godts, nog altijd maar 19, steeds vaker zijn klasse etaleert in Amsterdam, staat wel buiten kijf. Antwerp-speler Tjaronn Chery, maandagavond te gast in Extra Time, is vol lof over onze landgenoot.

"Ik heb veel wedstrijden van Ajax gezien en hij is echt goed", vertelt de Nederlandse Surinamer. "Tegen PSV was het ook niet alleen die goal die hij maakte. Met zijn snelheid en techniek gaat er zoveel dreiging uit van die jongen."

Chery meent dat er Godts een mooie toekomst wacht. "Met zijn talent moet dat zeker lukken. In Nederland zullen ze nog veel plezier aan hem beleven. En ook in België, wanneer hij bij de nationale ploeg komt."