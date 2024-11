Wereldreiziger en Antwerp-chouchou Chery: "Ik houd wel van lekker rommelen"

Antwerp verloor afgelopen weekend de topper tegen Racing Genk, maar dat hield The Great Old niet tegen om Extra Time te laten kennismaken met Tjaronn Chery. De Nederlander heeft zich in geen tijd ontpopt tot smaakmaker bij Antwerp en charmeerde ook aan de tafel van onze voetbaltalkshow.

Gert Verheyen had Chery wel getipt als potentiële verrassing, al struikelde hij deze zomer nog over zijn naam. "Nou, je ziet dat Gert veel verstand van voetbal heeft", knipoogde de tafelgast.

"Ik ben een wereldreiziger", vertelde de Nederlander. "Ik heb gespeeld in China, Engeland, Turkije, Israël en Nederland. Daarom kennen jullie mij niet echt in België."

In geen tijd is Cherie de lieveling van de Antwerp-fans geworden. Maar waarom deed Chery bij veel freaks, zo gaf Filip Joos aan, tot voor enkele maanden geen belletje rinkelen?

Hij imponeert met zijn technische bagage en zijn fysieke kwaliteiten. "We trainen dan ook vaak 2 keer per dag. En we sprinten veel. Dat betaalt zich uit."

Een Nederlander bij Antwerp, dan leg je al snel de link met de sportieve baas Marc Overmars. Klopt niet volledig, verduidelijkte Chery.

"Ik heb niet gesproken met hem. Ik heb gehoord dat hij me in het verleden al benaderd had om naar Ajax te komen, maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Al was het wel mooi om dat te vernemen. Ik dacht gewoon: ik kom naar Antwerp en ik zie het wel."

Bij Oranje heeft Chery een beperkt verleden. Al gaf ex-bondscoach Guus Hiddink in een kranteninterview wel aan dat hij Chery na zijn eerste oproepingsbrief langer had willen laten proeven van het Nederlandse elftal, maar Hiddink moest zelf opstappen. Chery werd daarna niet meer opgeroepen.

"Ik speelde toen bij Groningen en was 24 jaar. Normaal speel je dan niet bij het Nederlandse elftal. Tegen de VS zat ik op de bank. Jammer dat Hiddink me daar geen invalbeurt van 2 minuutjes gaf, maar neen, ik was vooral trots."

"Bij de tweede interland moest ik thuisblijven door het teveel aan middenvelders, maar het is mooi dat Hiddink me toen zelf belde om dat te melden."