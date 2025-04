LIVE: Cercle Brugge vindt geen weg terug, Sint-Truiden ruikt belangrijke zege al

Geen Mazzu meer

Wat in de lucht hing, werd deze week door STVV bevestigd: de Limburgse club heeft afscheid genomen van trainer Felice Mazzu. STVV sukkelde in de degradatieplay-offs en de 0-3 tegen concurrent Kortrijk kostte Mazzu de kop. Assistent Frédéric De Meyer neemt over in afwachting van een opvolger. Kan STVV profiteren van het schokeffect?