Mika Godts beslist spannende Nederlandse topper tegen PSV in het voordeel van Ajax

Wat een week voor Ajax. Op woensdag smeerde het Feyenoord nog zijn eerste nederlaag onder Brian Priske aan. En nu heeft het ook een einde gemaakt aan het perfecte rapport van PSV.



Ajax had zelfs specifiek getraind om Luuk de Jong uit de wedstrijd te houden, want de Nederlandse spits scoorde in zeven opeenvolgende matchen tegen de Amsterdammers. Het bleek een maat voor niets, want uit een corner kopte hij raak voor de 0-1.