De slapende reus Aston Villa (die kan indommelen in het slot): "Sommige spelers zitten op hun tandvlees"

wo 6 november 2024 08:57

Met Aston Villa zakt vanavond een ongeslagen Champions League-koploper af naar Jan Breydel. Premier League-commentator Tim Wielandt waarschuwt Club Brugge: "Villa is geen grote naam zoals Manchester City, maar je mag hen zeker niet onderschatten. Onder Unai Emery is deze club gigantisch gegroeid."

Dat de nieuwe Champions League-formule (onaangename) verrassingen zou tellen, was vooraf al ingeschat. Maar wie had enkele maanden geleden durven te voorspellen dat Aston Villa met 9 op 9 het klassement mee zou aanvoeren na 3 speeldagen? Voor Tim Wielandt, commentator bij Play Sports en host van de podcast Kick&Rush, is het alvast geen donderslag bij heldere hemel. "Villa is geen grote naam zoals Manchester City, maar dat is een vertekend beeld. Ze bouwen al enkele jaren onder Unai Emery en zijn supersterk geworden." Vorig seizoen eindigde Villa in de top 4 van de Premier League, nu staan ze 6e. "Ze draaien vlotjes mee. Onderschat hen dus niet, want ze zijn enorm gegroeid van een meeloper tot een zeer stabiele club." Villa heeft een thuisreputatie en wat dat betreft betreurt de commentator dat Club niet mag afzakken naar Villa Park. "Alleen al voor die unieke sfeer ..."

Er sluipt vermoeidheid in de ploeg. Sommige jongens zitten op hun tandvlees. Als je druk op Villa zet en als je die pressing kan volhouden, dan kunnen ze richting het einde van de match in de problemen komen. Tim Wielandt (commentator Play Sports)

Unai Emery won al 4 keer de Europa League.

Aan sfeer zal er in Jan Breydel ook geen gebrek zijn, al lijkt dit Villa op papier dus een minder angstaanjagende tegenstander. "Je hebt inderdaad geen absolute wereldsterren, maar Villa is de jongste jaren gigantisch gegroeid qua maturiteit, spel en natuurlijk resultaten." Met Emery als architect. "Hij heeft een heel vast patroon en speelt altijd met zijn 4-2-3-1. Hij hangt echt heel hard vast aan zijn basiselftal en wisselt heel weinig. Neen, het is niet zo dat hij geen wisselmogelijkheden heeft, maar hij is gewoon overtuigd van zijn typeploeg." En net daar schuilt een opening voor Club Brugge, zo schat Wielandt in. "Je ziet dat Villa een beetje moe aan het worden is. Vorig seizoen roteerde hij wel in de Conference League, maar uiteraard schat Emery de Champions League veel hoger in." "Hij wil hier scoren, zeker gezien zijn reputatie als Mister Europe in de Europa League. Maar tegelijk wil hij ook geen punten verspelen in Engeland. Daardoor wordt zijn groep stevig belast en sluipt er vermoeidheid in de ploeg. Sommige jongens zitten op hun tandvlees." "Als je druk op hen zet en als je die pressing kan volhouden, dan kunnen ze richting het einde van de match in de problemen komen. Dat zag je ook in de jongste competitiematchen tegen Tottenham (4-1) en Bournemouth (1-1). Club moet dus durven te spelen en druk zetten op de verdediging, want die maakt wel fouten, hoor."

Krijgt luxe-invaller Duran een basisplaats tegen Club?

Schotse hippie

Zal het type-elftal ook vanavond vanaf de eerste minuut opdraven in Brugge? Wellicht niet helemaal. "Ik verwacht dat Jhon Duran in de spits Ollie Watkins zal vervangen en misschien zien we achteraan op de flanken andere namen." Enkele verse krachten of niet, Villa heeft dus een vast recept. "Ze beginnen altijd sterk, zeker thuis. Het klinkt misschien wat contradictorisch, maar ze zijn vooral gevaarlijk door te lopen vanuit hun organisatie." "Je hebt oprukkende mensen die niet op hun positie blijven plakken. Watkins is daar een goed voorbeeld van: hij werkt zich te pletter en dan maakt het voor Emery niet uit hoeveel hij scoort." Engelse goals, die vallen ook geregeld op stilstaande fases. "Daar zijn ze erg sterk in. Austin MacPhee, een Schotse hippie, is de drijvende kracht. Hij bedenkt geweldige varianten met nieuwe uitvoeringen."

Austin MacPhee tekent de standaardsituaties uit.

Patron Tielemans

Als het gaat om smaakmakers, dan pikt Wielandt meteen in met Morgan Rogers. "Wat een geweldige speler! Hij werd opgeleid door City, maar brak er niet door." "Hij is meer een schaduwspits en kwam bij zijn vorige club Villa tegen in de FA Cup. Toen dachten ze: we moeten hem aantrekken. Rogers speelt met zoveel energie, flair en heeft een fantastische stijl. " En uiteraard is er Youri Tielemans. "Hij is bezig aan een fantastisch seizoen. Tielemans is nu echt de patron. Vorig seizoen was er nog de concurrentie van onder meer Douglas Luiz, maar die speelt nu bij Juventus." "Tielemans speelde toen vooral in Europa, maar nu heeft hij de sleutels gekregen van Emery. Hij vraagt en krijgt elke bal. We zien de allerbeste Tielemans."

Boksen in de juiste klasse

Zondag speelt Villa tegen Liverpool in de Premier League. Het blijft dus hinken op 2 gedachten en het recente verleden heeft geleerd dat je daar ook als verliezer kan uitkomen. "Newcastle betaalde inderdaad een prijs in eigen land voor de combinatie met de Champions League, maar ik kan niet zeggen dat Villa momenteel boven zijn gewichtscategorie bokst." "Dat was wel het geval voor Leicester City, maar bij Villa en Newcastle vorig jaar is dat niet zo. Dat zijn slapende reuzen. Het is een periode minder geweest, maar ze hebben die aanhang, die grandeur en dat verleden met bij Villa een Europacup in de kast." "Ze hebben alles om een geweldig grote club te zijn. Ze nemen de handschoen op tegen ploeg met meer geld, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet bijhoren. De Engelse top is gewoon veel breder geworden."