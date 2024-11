"Dat is voor mij geen toeval": Extra Time looft het middenveld van Genk dankzij "+1-speler"

di 5 november 2024 12:10

Genk won afgelopen weekend met 2-0 van Antwerp. Bij Extra Time analyseerde Gert Verheyen hoe een mannetje extra op het middenveld een grote rol speelde bij de 2 doelpunten. "Het is nooit 3 tegen 3 in het centrum."

Peter Vandenbempt had het in zijn analyse van de speeldag al opgemerkt: tegen Antwerp was Genk baas op het middenveld. Niet alleen Patrik Hrošovský met zijn doelpunten, maar samen met Heynen en Bangoura overheersten ze.



Ook bij Extra Time legden ze de loep op het middenveld van Genk. Gert Verheyen zag hoe ze net overwicht creëerden in het centrum dankzij de zijkanten.



"Je kan zeggen dat het op het middenveld 3 tegen 3 staat met de 2 driehoeken tegen elkaar, maar de moeilijkheid om tegen Genk te spelen is dat daar altijd eentje bijkomt, met vooral Jarne Steuckers vanop de rechterflank."



"Door de druk die Genk krijgt, spelen ze dan de lange bal. Maar die komt altijd terecht bij de +1-speler en dat is voor mij geen toeval."



Niet enkel Steuckers, ook El Ouahdi trekt vaak van buiten naar binnen op zo overtal te krijgen op het middenveld. "Dat doen ze heel goed", zag Chery, de tegenstander van Genk dit weekend met Antwerp.



"Dan komen ze opnieuw met 4 tegen 3 en kunnen ze vooruit spelen", merkt Verheyen.



Genk dwingt je om voortdurend keuzes te maken. Filip Joos

"In principe is de speler op overschot bij Antwerp de centrale verdediger", vult Defour aan. "Maar die zit veel te ver om uit te kunnen stappen, en als hij dat doet, dan komt hij te laat."



Zo ook bij de 1-0, Toby Alderweireld stapt wel uit, maar twijfelt even. "Als hij niet twijfelt, dan komt de lange bal niet. Dus de centrale verdediger kan wel uitstappen, maar dan moet hij vol gaan."



Ook bij de 2-0 loopt er iets mis in het uitstappen bij Antwerp. "Praet stapt uit op Kayembe, maar Kerk zou dat beter doen want daardoor komt Hrosovsky vrij. En hup, prijs."



Filip Joos ziet dat daar ook de sterkte van Genk ligt: "Ze dwingen je voortdurend om keuzes te maken, omdat ze zelf het initiatief hebben."



"Natuurlijk", knikt Verheyen. "Het is nooit 3 tegen 3 in het centrum, het is altijd +1."



"Ze zijn terecht herfstkampioen, ze spelen op dit moment het beste voetbal", besluit Joos.

Patrik Hrosovsky in de ja/nee: "Ga de rol van Tolu niet overnemen"

Een van de sterkhouders op het middenveld bij Genk is Patrik Hrosovsky. Hij nam afgelopen weekend de 2 doelpunten voor zijn rekening tegen Antwerp en mocht de ja/nee-vragen beantwoorden in Extra Time.



Zou Tolu na de 2 doelpunten van Hrosovsky al vrezen voor zijn topschutterstitel? "Hij zei om te lachen dat ik zijn rol zou moeten overnemen, maar dat gaat niet gebeuren."



Hrosovsky zit aan zijn 6e seizoen in Genkse loondienst. Is dit de beste ploeg waar hij al mee samen speelde? "Dat is moeilijk om op te antwoorden. Momenteel wel, maar 2 jaar geleden was het ook goed onder Wouter Vrancken."



Onder Fink speelt Hrosovsky in een nieuwe rol als 10. Tegen Antwerp haalde hij daar meer plezier uit dan op zijn gewoonlijke 6-positie. "Maar dat hangt af van de wedstrijd. In sommige wedstrijden haal ik daar meer plezier uit dan in andere, maar ik hou er wel van."



In de 6 jaar bij Genk voelde de Slovaak zich soms wat ondergewaardeerd. "Ik zat soms weleens op de tribune en dat was toen misschien niet altijd terecht. Natuurlijk ben je dan teleurgesteld, maar je moet reageren en dat deed ik ook."

Defour over nieuwe rol Hrosovsky: "Als 6 liep hij te vaak uit positie"