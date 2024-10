NBA: LA Lakers verliezen een eerste keer, ook Camara weer onderuit

di 29 oktober 2024 08:56

De LA Lakers zijn hun ongeslagen status kwijt in het verse NBA-seizoen. Hun 4e partij in Phoenix ging pas op het eind de verkeerde kant uit: 109-105. Kampioen Boston blijft met met 4 op 4 blinken, Portland en Toumani Camara knoopten weer aan met verlies.

LeBron James kwam eens uitzonderlijk minder goed uit de verf met maar 11 punten (3 op 14 pogingen) in 36 minuten. Het was een van de verklaringen van het verlies bij Phoenix.



Vrijdag waren de Lakers in eigen huis nog met 123-116 de Suns de baas. In Phoenix liep het aanvankelijk ook vlot met 8-26 in het eerste quarter dankzij Anthony Davis (29 ptn, 15 rbs).



De thuisploeg ging evenwel steviger verdedigen, kon de kloof dichten en op het einde zelfs nog het verschil maken met Kevin Durant (30 ptn) en Devin Booker (33 ptn) als matchwinnaars.

Kampioen Boston behoudt wel het maximum. Thuis tegen Milwaukee volstond een sterke tweede helft voor 4 op een rij: 119-108.



Vedetteduo Damian Lillard (33 ptn) en Giannis Antetokounmpo (30 ptn) zorgden voor 3 punten bezoekende voorsprong bij de rust. Zeven driepunters draaiden de rollen om, waarna Jaylen Brown (30 ptn) de Celtics over de streep trok.



Payton Pritchard kreeg een speciale vermelding van zijn coach door zijn 28 punten, waaronder 8 driepunters. "Hij hield ons voor de rust in de match. Ik kan altijd op hem rekenen."

Wie ook 4 op 4 haalde, was Cleveland, dat met 104-110 de Knicks in New York lik op stuk gaf. De thuisploeg stond 13 punten voor in het derde quarter, maar Darius Garland (34 ptn) zorgde voor de ommekeer met 15 punten in het 4e quarter.



Een speciale vermelding is er voor Paolo Banchero, die met liefst 50 punten Orlando de zege schonk tegen Indiana (119-115).

Camara verliest in Sacramento

Na de winst gisteren tegen de New Orleans Pelicans volgde vandaag een 3e nederlaag voor de Blazers: 111-98 bij Sacramento.



De Kings liepen 3 quarters op een rij uit, vooral dankzij een 29-13-tussenspurt in het derde. De'Aaron Fox (24 ptn) ne Demar DeRozan (23 ptn) waren de sterkhouders. Toumani Camara speelde een discrete partij met 2 punten, 2 rebounds, 3 assists, 1 block, 1 steal en 1 turnover in 20'49".



Uitslagen maandag: