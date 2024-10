90 Minutes vindt dat Real "zich belachelijk maakte" met Ballon d'Or: "Op basis van voetbalcriteria wint Rodri"

di 29 oktober 2024 21:32

Lang geleden dat de Ballon d'Or nog zo veelbesproken was. Dus moest 90 Minutes zich wel buigen over het thema. De Real-fans in de zetel beseften dat de club de situatie niet goed heeft aangepakt. Maar wie de Gouden Bal verdiende, levert discussie op. "Het criterium dat Vinicius nekte, is de fair play", merkt Sam Kerhofs op.

De grote leegte, was het. Real Madrid kondigde gisteren met veel toeters en bellen zijn afwezigheid op de Ballon d'Or aan, omdat Vinicius de prijs niet won. "Ze hebben zich belachelijk gemaakt, dankzij de voorzitter", snijdt Filip Joos het thema aan in 90 Minutes. "Dat is ook de fout van de kranten. Ze doen al weken alsof Vinicius de enige kandidaat is." Gilles De Coster wil toch de schuld niet bij de media leggen: "Los daarvan is het ook gewoon flauw van Real Madrid."

"Vinicius zou ook al een persoonlijk feestje hebben gegeven én een dertigtal gepersonaliseerde Rolexen hebben gekocht voor zijn ploeggenoten", vertelt Tuur Dierckx een pijnlijke anekdote. "Ik hoop dat hij die nog kan terugsturen."

De Ballon d'Or moet wel een voetbalprijs blijven en niet op zoek gaan naar de ideale schoonzoon. Filip Joos

"Als je niet kunt verliezen, verdien je het ook niet om te winnen", haalt Joos zijn schouders op. "Je mag het er lastig mee hebben, dat is geweldig. Maar je moet respect tonen voor de tegenstander." "En ook: het is maar een Gouden Bal, hè."

"Dat vind ik niet", countert Sam Kerkhofs. "Het is dé grootste prijs voor een voetballer, toch? Het criterium dat hem nekt, is de fair play. Sorry, maar Vinicius is gewoon een vervelend ventje. Hij heeft altijd van schermutselingen voor. Het is gewoon een "deb"."

Joos knikt en breekt een lans voor eindwinnaar Rodri. "De Ballon d'Or moet wel een voetbalprijs blijven en niet op zoek gaan naar de ideale schoonzoon. Op basis van alle voetbalcriteria verdient Rodri hem gewoon", oordeelt hij. "Zijn statistieken waren niet geweldig, maar deze wel: hij verloor maar 1 wedstrijd van zijn 64 gespeelde matchen. En de wedstrijden zonder hem, verloor Manchester City. Dat onderstreept zijn gigabelang."