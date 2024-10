Jill Lorent blijft hoofdcoach van Antwerp Giants en stopt daarom als assistent bij Cats

Gisteren kwam het nieuws vanuit Antwerpen dat de raad van bestuur van de Giants minstens tot het einde van het seizoen Jill Lorent behoudt als hoofdcoach.



Lorent begon aan de competitie als assistent van Geert Hammink, maar al na 1 speeldag werd de Nederlander op de keien gezet. Lorent schoof een rij door en nam als interimaris over. Maar dat interim-werk wordt nu definitief.



Daardoor is er geen tijd meer voor haar rol bij de Cats, waar ze sinds februari 2023 als assistent-coach fungeerde.



"Jill focuste op het defensieve werk van het team en had een belangrijke inbreng bij het behalen van de gouden medaille op EuroBasket Women 2023 en recent de 4e plaats op de Olympische Spelen van Parijs 2024", neemt de bond in een persbericht afscheid.



"Het management en het ganse team drukken expliciet hun appreciatie uit voor de inbreng en het engagement van Jill in de voorbije periode en wensen haar alle succes toe bij de uitdagingen in BNXT League."



Bondscoach Rachid Méziane zal in overleg met zijn staf een opvolger voor Lorent zoeken.