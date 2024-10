Met dank aan schietgebedje, maar vooral onverbeterlijke inzet: Romeo Vermant vervulde jongensdroom met goal tegen Anderlecht

ma 28 oktober 2024 06:16

Van alle smiles was die van hem de breedste. Romeo Vermant (20) voelde zich zondag in de zevende hemel op Jan Breydel na zijn eerste profgoal voor Club Brugge. En dat uitgerekend tegen grote rivaal Anderlecht. Op de tribune genoten twee dierbaren minstens even intens mee. "Ik deed een schietgebedje toen de VAR aan het checken was."

Volgens een bekend gezegde smaakt een beloning zoeter als je er lang hebt moeten op wachten.



Wel, Romeo Vermant zal het alleszins niet ontkennen. Al 23 wedstrijden wachtte hij op zijn eerste profgoal voor Club Brugge. Gisteren vond het jeugdproduct eindelijk de weg naar doel, maar stelde de VAR zijn geduld nog wat extra op de proef. Na minuten die uren leken te duren, mocht Vermant ein-de-lijk zijn eerste doelpunt voor blauw-zwart vieren. En dat in een volgepakt Jan Breydel tegen Anderlecht. "Niets zal me nog mijn glimlach afnemen", glunderde Vermant achteraf. "Het was niet normaal spannend toen ik op het oordeel van de VAR moest wachten. Ik heb toch even een schietgebedje gedaan. Het moment dat ik kon juichen was een van pure blijdschap en adrenaline."

Ik had eerlijk gezegd zelf ook niet verwacht dat ik in de basis zou staan. Romeo Vermant