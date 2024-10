Wegen van bondscoach Roberto Mancini en ontevreden Saudi-Arabië scheiden

Roberto Mancini kwam in augustus 2023 aan het roer van de Saudische ploeg in opvolging van de Fransman Hervé Renard.



De bond geloofde hard in de ex-coach van Inter, Manchester City en de Italiaanse nationale ploeg en legde hem tot 2027 vast, volgens de media met een aanbod van 23 miljoen euro per jaar.



Maar de winnaar van Euro 2020 kwam in 18 interlands niet verder dan 7 zeges, 5 draws en 6 nederlagen.



Een bron binnen de bond gaf aan dat de onderhandelingen met Mancini om samen te stoppen begonnen zijn na het thuisverlies tegen Japan (0-2) in de voorronde van het WK 2026.



Het won nog maar 1 van zijn 4 kwalificatieduels en stond 3e in zijn groep achter Japan en Australië.



"Hij vond zelf dat hij niet alle kansen had gekregen, maar de slechte resultaten en de weinig overtuigende prestaties noopten de bond tot een verandering."



De federatie wil over enkele dagen een opvolger bekendmaken. Ook Hervé Renard wordt weer genoemd.



Enkele dagen geleden gaf Beerschot-matchwinnaar Marwan Al-Sahafi aan dat hij regelmatig stuurde met Mancini. Nu zal een andere naam de spits kansen moeten geven.