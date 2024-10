Ja/nee met Beerschot-held Marwan Al-Sahafi: "Benzema heeft mijn goals gezien, Mancini stuurt me berichtjes"

Extra Time huurde een tolk in om het gesprekje te voeren met Al-Sahafi. Die spreekt Arabisch, een beetje Engels en is Antwerps aan het leren. "Het was een mooie dag vrijdag", kwam de youngster met veel plezier terug op de reden van het belletje. Hij verklapte dat zijn twee goals viraal zijn gegaan in Saudi-Arabië. Beerschot huurt Al-Sahafi sinds begin september van Ittihad Club, waar hij samenspeelde met Karim Benzema, de Franse topspits van jaren bij Real Madrid. "Hij heeft me nog niet gewhatsappt, maar ik ben zeker dat hij mijn doelpunten heeft gezien."

Wie hem geregeld berichtjes stuurt, is Roberto Mancini, de Italiaanse bondscoach van Saudi-Arabië. "Hij is een trainer met een grote naam."



Nog een bekende naam is Saeed Al-Owairan: "Wie kent hem niet. Hij is de beste spits die Saudi-Arabië ooit gehad heeft. Ik heb zijn goal tegen België gezien." Dat was bij het pijnlijke 1-0-verlies op het WK 1994.



Het verschil tussen de Saudische en de Belgische competitie? "Intensiteit. Het ritme in België is hoger."



Hij is nu bijna 2 maanden in België en probeert het Antwerps te leren. "Het is een mooie taal, maar een beetje moeilijk. Hoewist?"