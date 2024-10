Met 360° video-wall en tribune als "Gelbe Wand": NBA-sterren genieten in "ongelooflijke" nieuwe Clippers-arena

In de NBA hebben de LA Clippers vannacht hun eerste officiële wedstrijd gespeeld in de Intuit Dome. De nieuwe thuisbasis van de Clippers is voorzien van talloze technische snufjes. "Het is echt zot. Dit is waarschijnlijke de beste arena waar ik ooit speelde", sprak bezoeker Kevin Durant.

Eigenaar Steve Ballmer, voormalig Microsoft-CEO en een van de rijkste 10 mensen ter wereld, heeft bij de bouw van de arena dan ook op geen dollar meer of minder gekeken. Het totale kostenplaatje van de gloednieuwe zaal bedraagt zo'n 2 miljard dollar. Maar daar staat dan ook wel wat tegenover.

Blikvanger in de Intuit Dome is de imposante 360° video-halo, die aan de nok van de zaal hangt en ervoor zorgt dat er van overal een perfect zicht is op het scherm. Aanschuiven voor een plasje is ook niet nodig, claimt Ballmer: de arena, die plaats biedt aan 18.000 fans, is uitgerust met meer dan 1.400 toiletten.

En ook nooit gezien in de NBA: achter een van de basketbaltorens is een tribune opgetrokken die geïnspireerd is op de fameuze "Gelbe Wand" van Dortmund. De zitjes lopen er in één stuk door tot in de nok van het stadion, wat voor een indrukwekkend uitzicht zorgt vanaf het veld. Het vak is exclusief voorbehouden voor de die-hard fans van de Clippers.