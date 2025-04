LIVE 4e etappe Baskenland: groep met Healy en Kuss heeft kleine bonus, lastige slotklim belooft vuurwerk

Teleurstellende Hirschi

Wat is er aan de hand met Marc Hirschi? Hij had de etappe van gisteren in fluo aangestipt, maar kwam nooit in aanmerking om mee te doen voor de zege. Hij eindigde zelfs op 15 minuten. Doet hij vandaag wel mee, of is zijn teleurstellende prestatie van gisteren een veeg teken aan de wand voor de Zwitser?