Lotte Kopecky ziet Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser verkassen naar Movistar

SD Worx-Protime neemt afscheid van Marlen Reusser (33). De Zwitserse hardrijdster gaat de komende 3 jaar de kleuren van Movistar verdedigen. "Mijn ziekte heeft me het voorbije jaar veel doen twijfelen", zegt Reusser, die dit seizoen kampte met longcovid.

2024 was een annus horribilis voor drievoudig Europees kampioene tijdrijden Marlen Reusser.

Het begon nochtans goed met een rit- en eindzege in de Ronde van Valencia. Maar eind maart liep ze bij een val in de Ronde van Vlaanderen breuken op in haar rechterkaak, beide gehoorgangen en 8 tanden.

Reusser kampte bovendien ook met de gevolgen van longcovid. Een driejarig contract bij Movistar valt als een geschenk uit de hemel.

"Ik droom er al lang van om deel uit te maken van Movistar", bekent Reusser. "Nu komt het er eindelijk van. Ik geloof oprecht dat dit de juiste plek voor mij is."

"Mijn ziekte heeft me het voorbije jaar aan veel dingen doen twijfelen. Maar ik ben erg optimistisch en kijk met veel ambities naar de toekomst. Ik wil elke dag beter worden en heb het gevoel dat ik mijn volledige potentieel nog niet heb kunnen benutten."

SD Worx-Protime ziet zo een 3e pion vertrekken na Niamh-Fisher Black (naar Lidl-Trek) en Demi Vollering. Van die laatste is haar nieuwe bestemming nog altijd niet officieel bekendgemaakt.



Lotte Kopecky en haar team verwelkomen ook 3 nieuwe rensters: Anna van der Breggen (terug uit pensioen), Julia Kopecky (AG Insurance-Soudal) en Marta Lach (Ceratizit-WNT).