Cercle Brugge haalt Curaçaose international Eloy Room om blessure Warleson op te vangen

Twee weken geleden viel Warleson in de Europese match tegen Sankt Gallen tot eind 2024 uit met een knieblessure. In de competitieduels tegen Antwerp (3-0-verlies) en Dender (0-0) werd hij vervangen door tweede doelman Maxime Delanghe.



Met Room beschikt Cercle Brugge opnieuw over 3 doelmannen, van wie een met de nodige anciënniteit onder de lat. "Gezien de drukke speelkalender willen we voldoende gewapend zijn op alle vlakken", klinkt het.



"Eloy is een ervaren doelman die ook in de kleedkamer een belangrijke rol zal spelen, als een soort mentor van onze jonge ploeg. Tijdens onze gesprekken werd snel duidelijk dat hij erg gemotiveerd is om zijn stempel te drukken."