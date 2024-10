Jacques Borlée grijpt naast voorzitterschap Franstalige atletiekbond: Jessica Mayon eerste vrouw in functie

Een duidelijke visie en geen zin om stil te zitten. De twee ingrediënten die ervoor zorgden dat Jacques Borlée een gooi deed naar het voorzitterschap van de LBFA.

Uitgerekend de Franstalige atletiekbond waarmee de voormalige bondscoach van de Belgian Tornados in het verleden geregeld in de clinch lag.

Al wijt het 67-jarige atletiekdier die wrevel vooral aan slechte relaties op persoonlijk vlak met de uittredende Thomas Lefèbre. Geen struikelblok om zelf de lijnen uit te zetten in zijn "pensioen", dus.

Toch was er wel één groot struikelblok: Jessica Mayon. Ze werd verkozen met 309 stemmen tegenover 214 voor Borlée. Zo wordt ze de eerste vrouwelijke voorzitter.

De 43-jarige Jessica Mayon is lid van de atletiekclub in Dampicourt. Ze is momenteel werkzaam voor de Franstalige minister van Onderwijs Valérie Glatigny (MR) en is voormalig raadgever van Sportminister Pierre-Yves Jeholet.

Een teleurstelling voor Jacques Borlée. Gaat hij nu echt met atletiekpensioen?