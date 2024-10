Vaderschap geeft Goffin boost: "Ik wil dat mijn dochter dit nog meemaakt, dat is beter dan verhalen erover"

David Goffin heeft zich niet bij de laatste 4 kunnen scharen in Shanghai, maar vertrekt wel met een stevige portie vertrouwen. "Het was mijn eerste toernooi als kersvers vader en het was leuk om er op deze manier aan te beginnen."

"De geboorte van Emma geeft me wel een extra boost. Het zou leuk zijn om het nog een paar jaar vol te houden, zodat ze kan beseffen waarmee ik bezig ben. Ik wil dat ze dit nog meemaakt, dat is leuker dan er verhalen over te vertellen. Het is dus een extra stimulans."

Het vaderschap geeft Goffin vleugels, maar hij benadrukt dat de progressie ook al voor de geboorte van zijn dochter zichtbaar was. "De trein stond al op de sporen. Het ging al beter op training en nu volgen ook de resultaten. Maar ik voelde me al enkele maanden beter."

"Mijn niveau was er, en gaat nog steeds in stijgende lijn. Mijn ranking volgt intussen (maandag zou hij naar de 53e plaats stijgen, red.) en dat belooft veel goeds voor dit seizoenseinde en volgend jaar."

Toch verlaat Goffin Shanghai met veel vertrouwen. "Het waren mooie overwinningen en de progressie zet zich voort. Het was ook mijn eerste toernooi als kersvers vader en het was leuk om er op deze manier aan te beginnen."

Goffin heeft moeilijke maanden achter de rug, maar heeft naar eigen zeggen nooit getwijfeld om te stoppen. "Het maakte me niet uit wat ze over me dachten. Ik had alleen mijn persoonlijke verwachtingen."

"Ik had nog zin om door te gaan. Ik voelde dat er nog tennis in mijn racket zat. Ik wilde aan mezelf bewijzen dat ik beter kon doen dan de voorbije jaren. Wat je nu ziet, is het resultaat van hard werk."

Goffin paste voor het toernooi voor eigen publiek in Antwerpen om naar Stockholm af te zakken. Maar ook daar geeft hij nog verstek voor. "Het is een lang toernooi geweest in Shanghai, dus ik voel de vermoeidheid", verklaart de Luikenaar.

"Ik moet een beetje rusten, omdat ik ook de kwalificatiewedstrijden in Basel, Bercy en Metz speel. Stockholm nog aan het programma toevoegen was dus wat riskant."