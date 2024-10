Ook nummer 11 van de wereld Alex De Minaur komt in Antwerpen tennissen

Volgende week kan je weer naar toptennis kijken in de Lotto Arena. Vandaag heeft de European Open nog een topspeler aan de affiche toegevoegd.

Ook Alex De Minaur zal in actie komen op het hardcourttoernooi in Antwerpen. In 2020 speelde de 25-jarige Australiër al de finale van de European Open, die hij verloor met 6-1 en 7-6 van de Fransman Ugo Humbert.

Ondertussen is De Minaur uitgegroeid tot een degelijke subtopper. Dit jaar speelde hij kwartfinales op Roland Garros, Wimbledon en de US Open.