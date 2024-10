Jenno Berckmoes (23) vangt 3e zegeruiker van 2024 in Zele

Jenno Berckmoes (Lotto-Dstny) heeft de Oost-Vlaamse Sluitingsprijs in Zele op zijn naam gebracht. Hij was in de nationale wedstrijd de snelste van een kopgroep van 8.

Jenno Berckmoes heeft dit jaar de zoete smaak van de zege te pakken gekregen. De 23-jarige, die voor 2024 de overstap maakte van Sport Vlaanderen-Baloise naar Lotto-Dstny, pakte in de 74e editie van de KAJ-KWB Prijs zijn 3e zege van het jaar, zijn 3e profzege tout court.



In de regen raakte Berckmoes met 7 metgezellen voorop. Het peloton keek snel tegen een onoverbrugbare achterstand aan.



Berckmoes klopte na 165 km Timo de Jong en Dries De Bondt, die mee op het podium mochten.



De Lotto-Dstny-man won eerder dit seizoen de slotetappe van de Settimana Coppi e Bartali en de Muur Classic Geraardsbergen.



Op de erelijst volgt Berckmoes Elias Van Breussegem op. Volgende week dinsdag (15 oktober) valt het doek over het profseizoen op de weg in ons land. Dan staat de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen op het programma.