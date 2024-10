Geen Champions League voor Asterix Avo: Serviërs sturen Belgische kampioen naar CEV Cup

Asterix Avo zal geen twee jaar op een rij in de groepsfase van de Champions League blinken. De Belgische kampioen verloor ook zijn terugwedstrijd van de laatste kwalificatieronde met 3-0 tegen het Servische Tent Obrenovac.

Asterix Avo mocht vorig jaar voor het eerst proeven van de Champions League, maar het blijft bij een eenmalige kennismaking met het kampioenenbal.

De Belgische landskampioen stond na een 3-1-nederlaag in Beveren al met de rug tegen de muur en ook in Servië kon het niet meer stunten tegen kampioen Tent Obrenovac.

In de eerste set kwam Asterix meteen 5-0 achter, een kloof die het nooit meer zou goedmaken. Het kwam nog even tot op één puntje, maar verloor uiteindelijk met 25-13.

Asterix zou op geen enkel moment eens aan de leiding staan in de wedstrijd. Ook in de 2e en 3e set kantelde het snel in de richting van de Serviërs. Het werd 3-0: 25-13, 25-19 en 25-20.

De Belgische kampioen moet dit seizoen vrede nemen met de CEV Cup. Het speelt in de 1/16e finales in een Belgische onderonsje tegen Tchalou, momenteel de leider in de Belgische competitie.