Matz Sels haakt af bij Rode Duivels met pijn aan adductoren, Ortwin De Wolf is zijn vervanger

De 32-jarige Sels (8 caps) verkeerde jongste tijd in uitstekende vorm. De voormalige nummer 1 van AA Gent en Anderlecht hielp Nottingham Forest afgelopen weekend met enkele knappe reddingen aan een 1-1-gelijkspel bij Chelsea en solliciteerde daarmee ook naar een eventuele basisplaats bij de Duivels.



Tedesco zag eerder ook al keeper Thomas Kaminski (Luton) wegens "persoonlijke redenen" afhaken voor de interlandperiode met België. In zijn plek kwam Maarten Vandevoordt.



Koen Casteels, de nummer 1 op het EK, is de derde doelman in de selectie.



De 27-jarige De Wolf zat voor het eerst in de preselectie voor de nationale ploeg, maar viel vrijdag uit de boot bij de definitieve selectie van 23 spelers.



De Wolf kwam in 2018 en 2019 4 keer in actie bij de nationale beloften en dankt zijn selectie aan zijn vaste plek onder de lat bij KV Mechelen.