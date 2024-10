"Het is goed afgesloten": na verrassende niet-selectie is Trossard klaar voor (nieuwe?) rol bij Rode Duivels

Alles vergeven en vergeten? Leandro Trossard tekent na een opmerkelijke niet-selectie opnieuw present bij de Rode Duivels voor de belangrijke Nations League-dubbel tegen Italië en Frankrijk. "Ik had het niet zien aankomen, maar de bondscoach had me vooraf wel gebeld", sloeg Trossard de pagina om. Wacht nu een nieuwe (leiders)rol bij de nationale ploeg?

Hoewel de aanvaller van Arsenal de laatste jaren zelden of nooit een selectie gemist had, riep Domenico Tedesco hem in september plots niet op voor het vorige Nations League-tweeluik.

Leandro Trossard is terug van (even) weggeweest bij de Rode Duivels .

Trossard was er dus ook niet bij wanneer De Bruyne na de laatste interland ferm met zijn vuist op tafel sloeg. Al lijkt dat geen thema meer voor de aanvaller. "Het is er niet meer over gegaan hier", knikt hij.

"Kijk, ik zag het niet aankomen, maar de coach heeft me vooraf wel gebeld om het uit te leggen. Voor mij was het dan ook afgesloten. Hij verzekerde me ook dat het niets met de toekomst te maken had, zoals vandaag gebleken is."

"Of ik zelf verbaasd was? Ik heb zelf nooit gezegd dat ik er niet bij wilde zijn en ik ben hier graag, dus op voorhand denk je daar natuurlijk niet aan."

Krijgen we Trossard op het middenveld of in de aanval te zien?

"Daar is nog niet over gesproken, maar ik denk dat het gewoon Youri (Tielemans, red.) zal worden. Hij is hier al het langst. En ook Wout (Faes, red.) is iemand die ons op sleeptouw kan nemen."

"Daar is nog niet over gesproken met de coach, maar dat zal vandaag of morgen wel duidelijk worden", vertelt Trossard. "Ik weet alvast nog niet op welke positie ik zal spelen, maar het is altijd leuk om op je beste plaats uitgespeeld te worden. Op het EK moest ik bijvoorbeeld vaak wisselen."

Maar nu is Trossard er dus opnieuw bij voor de Nations League-wdstrijden tegen Italië (donderdag) en Frankrijk (maandag). En meer dan ooit zal hij ook de aanval van de Belgen moeten dragen. Of zal hij de rol van De Bruyne op zich moeten nemen?

"Of mijn prestaties niet naar waarde worden geschat? Ach, daar heeft iedereen zijn mening over", vertelt hij. "Ik ben alvast blij met hoe het in Engeland gaat. Ik zit in een goede periode en wil het nu doortrekken naar de Duivels."

En toch werd Trossard vaker dan hem lief was over het hoofd gezien bij de Rode Duivels. Vooral onder Roberto Martinez was dat het geval, maar de afgelopen maanden toch ook onder Tedesco.

"Ik voel me wel lekker, ja", lacht Trossard. "Of dit mijn beste vorm ooit is? Dat durf ik niet te zeggen. Ik vind dat ik vrij constant presteer bij Arsenal."

Iedereen weet dat het niet goed genoeg was, daar hebben we het nu genoeg over gehad.

Lonkt hij dan toch stiekem op revanche na het ietwat tegenvallende EK?



"Daar denk ik absoluut niet aan. Soms is het heel moeilijk, want als ploeg werkte het inderdaad niet echt. Dat moeten we nu gewoon vergeten en achter ons laten. Iedereen weet dat het niet goed genoeg was, daar hebben we het nu genoeg over gehad."

"Kijk, we hebben nu twee mooie en bepalende wedstrijden waar we ons kunnen tonen, ook zonder mannen als De Bruyne en Lukaku. We moeten ons nu daarop focussen. Ik kijk er alvast naar uit", sluit Trossard af.