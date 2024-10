Terug naar de roots: Daviscup en Billie Jean King Cup krijgen weer thuis- en uitwedstrijden in nieuw format

De finale met meerdere landen werd op één plek gespeeld, er waren plots veel minder thuis- en uitwedstrijden en er werd ook afgestapt van het best-of-five-systeem om de wedstrijden over 2 dagen te kunnen houden in plaats van 3.

Vanaf 2025 worden er opnieuw thuis- en uitwedstrijden gespeeld in de Daviscup en de Billie Jean King Cup. De eerste groepsfase verdwijnt ook.



In plaats daarvan spelen 26 landen in 13 ontmoetingen tegen elkaar in een eerste kwalificatieronde van de Daviscup. De 13 winnaars en de titelverdediger nemen het in het najaar dan tegen elkaar op in 7 onderlinge duels.



De winnaars maken deel uit van de Final 8, waarbij het gastland de achtste deelnemer is. Het finaletoernooi wordt dus wel behouden. De ontmoetingen in de Daviscup gaan ook weer over 5 wedstrijden.



In de Billie Jean King Cup is er een ander format: er wordt gewerkt met 7 groepen van 3 landen. De winnaars en het gastland spelen daarna net als in de Daviscup een finale met 8 landen. Vanaf 2026 spelen de tennissters met een systeem van 14 thuis- en uitwedstrijden.



Dit jaar gaan de finales van de toernooien wel nog ongewijzigd door in Malaga. De Belgische mannen en vrouwen konden zich daar niet voor plaatsen.