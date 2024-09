België gaat kopje-onder tegen Brazilië, maar dubbelduo Gillé-Vliegen redt wel de eer

Winst voor Gillé en Vliegen, maar exit voor België

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben de Belgische eer gered in het dubbelspel tegen Brazilië. De 2 Belgen wonnen in 3 sets van Rafael Matos en Marcelo Melo: 6-3, 3-6 en 6-4.



Ondanks die overwinning is België wel uitgeschakeld voor de top 2, die recht geeft op kwalificatie voor de kwartfinales.



Thuisland Italië is al zeker van een plek bij de laatste 8, het andere ticket is voor Nederland of Brazilië. Onze Noorderburen nemen het zondag op tegen de Italianen.