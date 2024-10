Vincent Kompany wil "bittere" nederlaag snel achter zich laten: "Dit zal niet beslissend zijn"

do 3 oktober 2024 12:09

Bayern München is niet langer ongeslagen onder de leiding van Vincent Kompany. Toch tilt de Belgische coach niet al te zwaar aan de nederlaag tegen Aston Villa in de Champions League. "Een scoringsprobleem? We zullen vaker scoren dan niet."

Het moest er een keer van komen. In zijn tweede wedstrijd in de Champions League heeft Vincent Kompany zijn eerste nederlaag geleden met FC Bayern München. Ondanks een resem kansen was het Aston Villa dat in de 79e minuut de enige treffer wist te scoren. Voor Kompany werd het zo een terugkeer in mineur naar Engeland. "Dat is voetbal. Natuurlijk is het bitter, maar het zal niet beslissend zijn voor de uitkomst van de Champions League", zei hij. "Uiteraard wil ik altijd winnen. De spelers van Aston Villa zijn nu gelukkig, wij niet. Onze tweede helft was veel beter dan onze eerste, met meer controle. We hadden 3 of 4 grote kansen, maar konden ze niet omzetten." "En dan valt uit het niets het tegendoelpunt. Eén moment waarop we niet opletten. We hebben nog veel wedstrijden voor de boeg, dus we moeten hier lessen uit trekken."

Kansen missen? Dat zal zeker geen trend worden. Vincent Kompany

Na het gelijkspel in de topper tegen Bayer Leverkusen is het een nieuwe ontgoocheling voor Bayern op een grote afspraak. "Ik schat Leverkusen en Aston Villa heel hoog in", zei Kompany. "We staan maar weinig kansen van hen toe. Maar wat we normaal zo goed doen - doelpunten scoren - lukt nu op een of andere manier niet. Het is al de deklat geweest, de paal, rakelings een misser..." Toch maakt de 38-jarige coach zich geen zorgen over een "scoringsprobleem". "We zijn een team dat vaker zal scoren dan niet. Nu was dat gewoon niet het verhaal van de wedstrijd. Het zal zeker geen trend worden."

Stond Neuer te ver voor zijn doel?