Nieuwe Diamond League-kalender: Memorial Van Damme volgend jaar al op 22 augustus

De Memorial Van Damme vindt gewoonlijk plaats begin september, maar volgend jaar schuift de atletiekmeeting in Brussel wat op. In 2025 wordt het de 14e en voorlaatste meeting op de Diamond League-kalender: op vrijdag 22 augustus.

Dit jaar was de Memorial Van Damme de slotmanche en werd voor het eerst in zijn geschiedenis afgewerkt in twee dagen. Dat zal ook in 2026 het geval zijn.

Volgend jaar krijgt Zürich de eer om het lucratieve circuit af te sluiten: op 27 en 28 augustus.

Na de Diamond League trekken de beste atleten naar het WK in Tokio (13-21 september).