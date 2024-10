Oostende vindt vervanger van geblesseerde point guard Zegarowski in G-League

Omdat de Amerikaanse spelverdeler Marcus Zegarowski uitviel met een rugblessure nog voor hij een match speelde, moest BC Oostende op zoek naar een onmiddellijk inzetbare man. Zeker voor zijn Europese verhaal in de Champions League, dat vanavond van start gaat.



Zelf beschikte de club met Noah Meeusen en Corentin Efono over 2 beloftevolle guards, maar het jonge Belgische duo ontbeert nog ervaring, zeker op het Europese toneel.



Zo gaf ex-speler Sam Van Rossom, die vanavond commentaar geeft voor Sporza in de thuismatch tegen Malaga, in zijn voorbeschouwing aan.



"Ik verwacht dat Oostende snel een nieuwe spelverdeler zal binnenhalen. Want zonder afbreuk te willen doen aan Meeusen of Efono, als je Europees wil meedoen, zul je meer ervaring nodig hebben op de point guard."



De woorden van Van Rossom waren nog niet koud, of daar stond Devontae Shuler al. De 26-jarige basketballer van 1,88 meter kreeg zijn opleiding bij de Ole Miss Rebels, het team van de universiteit van Mississippi. Sinds 2021 was hij actief in de G-League.



"Devontae ondergaat vandaag zijn medische testen, we hopen hem zo snel mogelijk te kunnen inzetten in het team", verwoordde Oostende op sociale media.



Oostende leed afgelopen weekend op de derde speeldag van de BNXT League zijn eerste nederlaag, thuis tegen Mechelen (75-79).