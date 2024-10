Elisa Longo Borghini ruilt Lidl-Trek voor UAE Team ADQ: "Ambitieus team dat wil groeien"

De 32-jarige Elisa Longo Borghini was dit seizoen een van de grote smaakmakers in het vrouwenwielrennen. De Italiaanse hardrijdster won dit seizoen naast de Ronde van Vlaanderen en de Giro ook de Brabantse Pijl en het Italiaans kampioenschap op de weg.

Daarnaast eindigde ze onder meer ook op het podium van de Omloop het Nieuwsblad (3e), de Strade Bianche Donne (2e), de Waalse Pijl (3e), Luik-Bastenaken-Luik (2e) en de Vuelta (3e). Afgelopen weekend was ze ook op het WK goed voor brons.

Longo Borghini verdedigde sinds 2019 de kleuren van Trek: eerst Trek-Segafredo, later Lidl-Trek. Bij UAE Team ADQ heeft de Italiaanse een contract voor 3 seizoenen ondertekend.

"De ploeg trok me vanaf het begin het meest aan omdat het een ambitieus team is dat elk jaar wil groeien", vertelt Longo Borghini over haar nieuwe team.

"Ik ben ambitieus en ik kijk er echt naar uit om veel koersen met deze ploeg te rijden. Ik zal proberen om mijn titel te verdedigen in de Giro d'Italia, en proberen om de Tour de France en één van de Ardennenklassiekers te winnen."

"Als renster van wereldklasse wil ik ook een rolmodel zijn en de vrouwengemeenschap in de Verenigde Arabische Emiraten inspireren voor een gezonde levensstijl", klinkt het nog.