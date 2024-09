Wezet verliest thuis van Hubo en moet koppositie aan Aalsmeer laten, dat Bocholt klopt

Het einde van de partij in Wezet was enorm spannend. De thuisploeg kwam 26-24 voor op 4 minuten van het einde en leek een hand uit te steken naar de winst, maar de bezoekers draaiden de rollen nog om met 3 doelpunten.



Wezet-Hubo was het enige "Belgische" duel van zaterdagavond. Bocholt stond bij de rust 14-15 achter tegen Aalsmeer, maar ging op en over de Nederlanders in het begin van de tweede helft. In de voorlaatste minuut stond er nog 24-25 op het bord, maar Aalsmeer ging er nog op en over.



Eupen won vlot bij de Lions met 21-29, Sasja ging nog een keer onderuit tegen Hurry Up (30-25) bij zijn langste verplaatsing van het seizoen. Na 2 nederlagen knoopte Pelt weer aan met de zege. Houten moest er met 31-33 aan geloven.



Als Volendam vandaag thuis wint tegen Bevo, komt het mee op kop met Aalsmeer.