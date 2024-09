Stad Londen geeft groen licht voor omstreden uitbreiding van Wimbledon: 39 extra grasvelden

"We zijn hier erg blij mee. De uitbreiding is nodig om te voorkomen dat Wimbledon achterop raakt bij de andere grandslamtoernooien."



"Onze planning is dat we ergens tussen 2030 en 2033 ballen kunnen slaan op de nieuwe locatie. We kijken ernaar uit om een van de grootste sporttransformaties in Londen sinds de Olympische Spelen van 2012 te realiseren en onze plaats aan de top veilig te stellen", zei Deborah Jevans, voorzitter van de All England Club.



Naast de nieuwe grasvelden zal er ook nog een golfbaan worden aangelegd.