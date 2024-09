RWDM rouwt om clublegende en kampioenenmaker Jacques Teugels (78)

"Een ware legende van onze club", zo noemt RWDM Teugels in het rouwbericht. "Met heel veel verdriet vernemen we vandaag het overlijden van Jacques Teugels." "Jacques, nummer 9 van het elftal dat in 1975 Belgisch kampioen werd, zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven onder zijn iconische bijnaam "Dynamite Jack". "Hij scoorde de belangrijkste doelpunten in de geschiedenis van onze club, waaronder (met zijn rechtervoet!) de winnende treffer tegen Anderlecht in 1975 en de strafschop tegen Feyenoord die ons in 1977 naar de halve finale van de UEFA Cup bracht", luidde het in een boodschap op Instagram. De koploper in de Challenger Pro League zal de man met de geweldige linker op zaterdag 5 oktober "een gepast en hartverwarmend eerbetoon brengen, voorafgaand aan de wedstrijd tegen RAAL La Louvière, zijn laatste club".

Teugels, in 1946 geboren in Elsene, speelde bij de jeugd van Anderlecht, waarna hij van 1966 tot 1968 tot de A-kern behoorde. Hij werd afgeremd door gevestigde waarden als Van Himst, Mulder, De Vrindt en Puis. Hij zou maar aan 8 duels komen, goed voor 4 goals. Zijn aandeel in de 2 titels was dus beperkt.



Hij stapte over naar Union, waar hij een vaste waarde werd. In 1971 volgde een nieuwe Brusselse transfer naar Racing White, dat in 1973 zijn naam in RWDM veranderde.



Teugels was samen met Maurice Martens en Johan Boskamp een van de leiders van de kampioenenploeg van 1974-1975. Hij maakte die competitie 19 doelpunten. De aanvaller bleef tot 1977 bij RWDM, in 1979 zette hij een punt achter zijn carrière bij La Louvière.