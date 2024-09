UCI weigert in te gaan op "geruchten" rond hulpverlening Furrer: "Op vraag van familie gaat WK gewoon door"

vr 27 september 2024 17:42

Enkele uren na het tragische nieuws heeft de wielerbond UCI gereageerd op het overlijden van Muriel Furrer. Onder meer sportief directeur Peter Van den Abeele benadrukt dat de wielerwereld in diepe rouw is. "Uit respect voor de familie zou ik jullie willen vragen om jullie enkel op de feiten te richten", klinkt het als repliek op vragen over de hulpverlening na Furrers ongeval.

Een statement van Peter Van den Abeele en een minuut stilte. Zo opende de UCI zijn persmoment na het overlijden van juniore Muriel Furrer. "De wielerwereld verliest een groot talent", deelt onze landgenoot. "Het ongeval zelf wordt nog steeds onderzocht door de bevoegde autoriteiten." Want over de hulpverlening na haar val circuleren in Zwitserse media verschillende verhalen. Zo wordt geopperd dat Furrer lang heeft moeten wachten op hulp, tot zelfs na de wedstrijd. "Ik kan er nog niets over zeggen", pikt algemeen directeur Olivier Senn in. "Er loopt een onderzoek en we hebben zelf de informatie nog niet ter onze beschikking. Alles wat nu circuleert, zijn nu geruchten. Uit respect voor de familie zou ik jullie willen vragen om jullie enkel op de feiten te richten."

De UCI en het organisatiecomité respecteren de wens van de familie om het WK te laten plaatsvinden zoals gepland. Peter Van den Abeele