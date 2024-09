Mathieu van der Poel lacht: "Neen, ik heb niet gedacht dat ze mij er hier niet zullen afrijden"

vr 27 september 2024 19:34

Als laatste kopstuk heeft Mathieu van der Poel zijn kijk gedeeld op het WK in Zürich. De titelverdediger heeft er naar eigen zeggen "alles aan gedaan om hier in zijn best mogelijke vorm te staan". "Ja, ik kan wereldkampioen worden, maar het zal heel moeilijk worden."

Gisteren vloog hij naar Zürich, vanmorgen nam hij een kijkje op het parcours in Zürich. Wat heeft Mathieu van der Poel geleerd? "Dat het parcours lastig is, zoals iedereen gezegd had", deelde hij vrijdagavond. "Ik snap dat sommige renners zeggen dat het minder lastig is dan verwacht, want vooral het eerste deel van het rondje zal cruciaal zijn. Maar de opeenstapeling van beklimmingen en kilometers zal doorwegen." Van der Poel weet dat de Zürichbergstraße, de eerste helling, cruciaal kan worden. "Je kan het qua percentages misschien vergelijken met La Redoute of de Muur van Hoei, maar de klim is wel korter." Wellicht wordt die heuvel ook de scherprechter. "Of ik vanmorgen dacht dat ze mij er daar niet zullen afrijden? Neen, dat heb ik niet gedacht", lachte de Nederlander smakelijk. "Wel dat het pijn zal doen aan mijn benen." "Op een circuit kan het op elk moment gebeuren. Het is veel draaien en keren. Je moet zoveel mogelijk energie sparen tijdens de dag. Of ik dan wereldkampioen kan worden? Ja, dat kan, maar het wordt heel moeilijk."

Mathieu van der Poel met Bauke Mollema en Daan Hoole.

De ezel en zijn steen

Het is intussen een item geworden: Mathieu van der Poel staat scherp. "Ik heb toch iets meer op mijn eten gelet dan normaal. Ik hoop dat het gelukt is om wat af te vallen. Ik heb alleszins alles gedaan om hier in mijn best mogelijke vorm te staan." "Hoeveel gewicht ik kwijt ben? Ik sta zo goed als nooit op de weegschaal, alleen maar als het moet van de ploeg. Maar ik schat een kleine 2 kilogram." Of dit dan de beste Van der Poel is, daar spreekt hij zich niet over uit. "Dat was zo in het voorjaar, waar ik wellicht mijn beste vorm ooit gehaald heb, denk ik. Die unieke dubbel Vlaanderen-Roubaix koester ik ook." Op de voorbije kampioenschappen - Spelen en EK - liep het wat minder. "Neen, ik ben niet extra geprikkeld." "Het is een utopie dat je elk doel zomaar haalt. Dat wordt van mij en andere renners verwacht, maar helaas is het zo makkelijk niet. Er zijn meer teleurstellingen dan euforiemomenten."

