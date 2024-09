Emotionele rollercoaster voor aangeslagen Alec Segaert: "Brons is mooie beloning, maar het is allemaal relatief"

De Belgen waren collectief sterk en blijven niet met lege handen achter na het WK voor beloften. Jarno Widar maakte indruk bergop, Alec Segaert reed nog naar het podium na een straffe comeback. Na de podiumceremonie verscheen hij met een krop in de keel in de perszone.

"Ik heb echt een goeie wedstrijd gereden", analyseerde Alec Segaert zijn WK. "Tactisch heb ik het heel sterk aangepakt en collectief reden we goed. We zaten met veel renners in de finale. We hebben niet veel laten liggen."

"Het is een mooie beloning, maar het is allemaal relatief", vervolgde een duidelijk aangeslagen Segaert na het overlijden van de Zwitserse juniore Muriel Furrer.

"Na de finish was er eerst euforie. Vanuit een bijna verloren positie pak ik nog een medaille. Maar als je dan het nieuws over het overlijden hoort, maakt dat emoties los. Die waren er een jaar geleden ook."

Segaert doelt op het verlies van Tijl De Decker. In augustus vorig jaar overleed zijn ploegmakker De Decker na een aanrijding op training. Segaert droeg toen zijn Europese tijdrittitel op aan De Decker.

"Het is moeilijk om veel te zeggen over de koers", zei Segaert, die zich daarna nog moedig herpakte. "Ik weet niet of ik het ergens heb laten liggen."

"Misschien heb ik zelf iets te vroeg de verantwoordelijkheid genomen om het gat op Jan Christen niet te groot te laten worden. Bleek dat ik zelf ook top was."