Brons voor Alec Segaert na slopend WK voor beloften, Duitse beer Niklas Behrens imponeert met wereldtitel

Linken met WorldTour

Het zal een terugkerend liedje zijn vandaag dat we renners in actie zien die al een link hebben met de WorldTour. Dat is zelfs het geval voor de drie vroege vluchters.



De Amerikaan Cole Kessler rijdt sinds dit jaar voor het opleidingsteam van Lidl-Trek. Een profcontract heeft hij voorlopig niet. Lewis Bower zit in hetzelfde schuitje. De Nieuw-Zeelander rijdt nog tot eind volgend jaar voor de belofteploeg van Groupama-FDJ.



Robert Donaldson zien we volgend seizoen wel al in het profpeloton. De Brit heeft een contract getekend bij Jayco-AlUla.