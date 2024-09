Tadej "blad, steen, schaar" Pogacar speelt geen verstoppertje: "Maar we moeten het WK slim aanpakken"

do 26 september 2024 19:30

Onder massale persbelangstelling heeft Tadej Pogacar, met Primoz Roglic als wingman, in zijn glazen bol voor het WK in Zürich gekeken. Pogacar oogde ontspannen, toonde respect voor zijn 2 grootste uitdagers en ziet een parcours "waar weinig tijd is om te herstellen".

De grappigste noot kwam er op het einde van de persbabbel (een kwartiertje in het Sloveens, 15 minuten in het Engels). Vroeg een journalist: "Wat doen jullie als jullie zondag met z'n tweeën gezamenlijk naar de finish rijden?" Primoz Roglic had de (enige) microfoon in zijn hand en zat met de gebakken peren. "Er zal dan wel iemand als eerste finishen, zeker?", probeerde hij er zich uit te praten. "Hoe dan? Dat weet ik niet. We zullen een spelletje spelen." Waarna Tadej Pogacar zijn landgenoot probeerde te redden. "We doen het met blad, steen, schaar", lachte hij. "Neen, vraag het aan de bondscoach." Die nam het woord, meteen ook het einde van de persconferentie. "In dat geval zullen ze zelf beslissen. Het is gewoon belangrijk dat een van hen dit WK wint."

Dit jaar is de omloop meer voor mij geschikt, maar het WK is een moeilijke koers. Je koerst een heel jaar met je ploeg, nu is het met je landgenoten. Tadej Pogacar

Het vat de toon goed samen: Slovenië beschikt wellicht over de topfavoriet, maar zelf maakte Pogacar er zich niet druk in. "De regenboogtrui is inderdaad heel speciaal. Het is de meest unieke trui. Iedereen wil dat shirt, gok ik." "Het vertegenwoordigt de beste renner van de wereld en dit WK is een groot doel van me. Is het nu niet, dan wel de komende jaren." Vorig jaar schopte Pogacar het voor het eerst tot op het podium. Hij werd 3e in Glasgow, maar na dat slopende WK dreigde hij in te storten na de podiumceremonie. "Dat was een van de zwaarste koersen uit mijn leven. Het parcours lag me ook niet echt. De laatste uren waren bijzonder explosief. Ik was echt uitgeput." "Dit jaar is de omloop meer voor mij geschikt, maar het WK is een moeilijke koers. Je koerst een heel jaar met je ploeg, nu is het met je landgenoten." "Je kan een WK als koers vergelijken met de monumenten, maar die koersen doe je met je ploeg en die gasten ken je veel beter. Hier heb je ook geen oortjes en koersen we op een circuit."

Een goedlachse Tadej Pogacar op zijn persconferentie.

Anderhalve kilogram

Tadej Pogacar kwam een tijdje geleden verkennen en weet dus wat het parcours in petto heeft. "Het is tricky met veel klimmetjes. Die heuvels zijn niet zo lang, maar ook de afdalingen zijn vrij kort. Er is weinig tijd om te herstellen." "Ik acht hier heel veel scenario's mogelijk. Er is veel ruimte om aan te vallen en om er een harde koers van te maken. De koers in zijn geheel en het aantal kilometers zullen het verschil maken." "Maar we hebben een sterke ploeg, een van de beste in de wereld, met 3 sterke kaarten in de finale. Dat is een voordeel, maar we moeten voorzichtig zijn en we moeten het slim aanpakken." Pogacar werd door de internationale pers ook gevraagd naar zijn 2 grootste concurrenten. "Mathieu van der Poel? Hij is goed in vorm, denk ik. Hij heeft deze trui eer aangedaan met mooie zeges." "Dit parcours is lastiger voor hem, maar ik hoorde dat hij anderhalve kilogram is kwijtgespeeld. Dan heeft hij zich goed voorbereid. Uiteraard vlak ik hem niet uit. In een goeie dag zal hij zeer gevaarlijk zijn." En wat denkt hij over de wereldkampioen tijdrijden? "Het zag er supergoed uit bij Remco Evenepoel. Hij ging goed om met de druk en de omstandigheden. Hij heeft zich duidelijk goed klaargestoomd en tijdrijden is zijn vak, maar zondag wordt een andere koers."

Het parcours is tricky met veel klimmetjes. Die heuvels zijn niet zo lang, maar ook de afdalingen zijn vrij kort. Er is weinig tijd om te herstellen. Tadej Pogacar

Tadej Pogacar kreeg een aangepaste Colnago: zijn fiets bundelt al zijn grootste zeges.

Roglic komt amper aan bod