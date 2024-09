Maxime Hordies sluit fantastische carrière af met 4e wereldtitel: "Laatste kilometer gaat me lang bijblijven"

do 26 september 2024 11:44

Een 4e wereldtitel als bekroning van een fantastische carrière. Maxime Hordies heeft in Zürich een prachtig einde gemaakt aan zijn loopbaan als G-wielrenner. In een spannende slotfase versloeg de 28-jarige Hordies een Italiaan op het nippertje. "Het was gewoon duwen, duwen, duwen", vertelde Hordies.

Een fenomenaal einde van een geweldige carrière. Maxime Hordies was voor dit wereldkampioenschap al 3 keer wereldkampioen geworden en hij veroverde nog eens 8 andere medailles op WK's en de Paralympische Spelen.



Al werd het Hordies niet makkelijk gemaakt om zijn carrière in schoonheid af te sluiten. Pas in de absolute slotfase maakte de 28-jarige G-wielrenner aanspraak op het goud. Met een remonte in de laatste kilometer veroverde hij een 4e regenboogtrui.



"Ik kan het niet beschrijven, het is ongelooflijk", vertelde Hordies na afloop. "Het was een moeilijke race. Ik ben heel slecht gestart waardoor ik niet meekon met de Italiaan. Maar ik ben blijven vechten om terug te komen en in de laatste ronde is het gelukt."



"De wedstrijd is pas gedaan bij de finish. De laatste kilometer zag ik de Italiaan en dan moet je gewoon duwen, duwen, duwen en geloven dat het kan, en het is gelukt."



Als je alles geeft tot op het einde, dan is alles mogelijk. Maxime Hordies