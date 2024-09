KV Mechelen bereikt akkoord met fiscus in zaak Propere Handen: "Club wil zure bladzijde eindelijk omslaan"

Een definitief einde van de zaak Propere Handen bij KV Mechelen. De eersteklasser heeft een totaalakkoord bereikt met de fiscus om zo het hoofdstuk - dat de club in zijn greep hield sinds 2018 - definitief af te sluiten. "De huidige aandeelhouders hebben een zware financiële inspanning geleverd om dit akkoord te bereiken", klinkt het bij KVM.

De kern van de zaak Propere Handen in het geval van KV Mechelen: Bedenkelijke handelingen van enkelingen in het vorige bestuur van de club. Zo werd er jarenlang samengewerkt met spijtoptant Dejan Veljkovic, waardoor KVM in het vizier kwam van het gerecht.

Van die last ontdoet de Mechelse ploeg zich nu met een financieel "totaalakkoord".

"De club wil met klem benadrukken dat de huidige bestuurders, aandeelhouders, directie, medewerkers en supporters op geen enkel moment betrokken zijn geweest in dit dossier", deelt het op zijn website.

"KV Mechelen heeft de voorbije jaren intensief meegewerkt aan zowel het strafrechtelijke alsook het fiscale onderzoek en zocht intensief en langdurig naar een haalbare oplossing met de bijzondere belastinginspectie."