Belgische junioren zien af in de Zwitserse regen: "Niet normaal, het was episch"

Bij de junioren hebben de Belgen geen plek in de top 10 kunnen bemachtigen. Edouard Claisse eindigde na een sterke finale 11e, Matisse Van Kerckhove werd 16e. Het Zwitserse parcours en de weergoden maakten er een slijtageslag van.

Matisse Van Kerckhove schoof mee in de goeie vlucht die snel tot stand kwam. Hij maakte lange tijd aanspraak op een top 10-plaats, maar zakte er in de finale een beetje door en werd 16e.

"Ik ben kapot", hijgde hij uit na de finish. "Tot kilometer 120 ging het perfect, daarna begon ik koud te krijgen. De weersomstandigheden waren echt episch."

Het regende oude wijven in Zürich, een ware aanslag op een rennerslichaam. "Je bent nat en je vangt veel wind in de afdalingen. Je moet ook meer eten. Het is niet normaal."

De verschillen bij de junioren waren gigantisch. "Op elke helling werd er gespurt en in de finale werden de gaten steeds groter."

"Ik ben eigenlijk tevreden over mijn koers. Ik wist dat de mannen voorin supersterk waren en dat ik in die groep een van de mindere renners was. Ik ben ook geen echte klimmer."