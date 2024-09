Meesterlijke Italiaan Finn verzuipt niet in Zürich en soleert, slagveld bij de junioren

Wie zijn ze?

4 renners lijken te zullen strijden om de medailles. We stellen ze kort aan je voor:



- Albert Withen Philipsen is een manusje-van-alles. Hij is regerend wereldkampioen op de weg en in het mountainbiken.



- Hector Alvarez is in bloedvorm. De Spanjaard is niet weg te slaan uit de top 5 in de laatste maanden.



- Lorenzo Finn rijdt bij de opleidingsploeg van Red Bull-Bora-hansgrohe. Hij verzamelde ereplaatsen én overwinningen dit seizoen.



- Seb Grindley is de minst bekende voorin. Hij heeft een sprint in huis. In zijn dichte kring is er al succes, want hij is de vriend van kersvers wereldkampioen Cat Ferguson.