Chaos tijdens WK mixed relay: jury laat verkeerde team vertrekken, wat tijdsopname in de war stuurt

Zooitje in Zürich. Tijdens het WK mixed relay draaide de organisatie in de soep. De jury liet namelijk verkeerdelijk de vrouwen van het World Cycling Center vertrekken in plaats van de Algerijnse. Dat zorgde ervoor dat de tijdsopname (even) helemaal verkeerd liep.

Na 5 jaar is de Mixed Relay een bekend concept in de wielerwereld, alleen vertoont de (moeilijke) organisatie soms nog altijd wat kinderziektes.



Dat bleek deze namiddag nog maar eens in Zürich. Nadat de mannen van Algerije over de streep bolden, moesten normaal hun vrouwelijke collega's vertrekken. Alleen waren het plots de dames van het World Cycling Center - een onafhankelijk team afgevaardigd door de UCI - die van het startpodium bolden.

De UCI had zich dus vergist in de vertrekvolgorde, wat even voor chaos zorgde. Zeker bij de tijdsaanduiding: door het missertje lieten de vrouwen van het World Cycling Center de beste tussentijden optekenen, maar niets bleek minder waar.



Uiteindelijk werden de tijden gecorrigeerd.